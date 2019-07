Qu’il s’assure d’avoir plusieurs gardes: McGregor averti contre sa présence au combat de Nurmagomedov

L’entraîneur du combattant russe Khabib Nurmagomedov, Javier Mendez, a partagé son avis sur la visite éventuelle de Conor McGregor au tournoi UFC 242 à Abu Dhabi. Selon le célèbre coach, l’Irlandais aura besoin de plusieurs gardes si jamais il vient leur rendre visite.

Dans une interview accordée à SunSport, Mendez a déclaré: «Si Conor se présente, je pense qu'il ferait mieux de s’assurer d’avoir plusieurs gardes. C'est un pays musulman et je ne pense pas qu'il se soit fait beaucoup d'amis».

Et d’ajouter: «Il ferait mieux de venir bien protégé car beaucoup de gens ont été offensés par la façon dont il a attaqué le pays de Khabib, leur religion et son père».

Le 2 juillet, Khabib Nurmagomedov avait déjà averti Conor McGregor s’il faisait son apparition: «Il sera plus difficile de quitter Abu Dhabi que New York. S’il a l’intention de venir, il devra s’asseoir et regarder les combats, car il lui sera impossible de faire l’un de ces coups sournois. […] Abu Dhabi n’est pas un endroit pour la frime. Laissez-le venir s’il a l’intention de venir, mais ses manigances ne marcheront pas là-bas».

Nurmagomedov vs McGregor: histoire du conflit

Le 6 octobre 2018, à Las Vegas, Khabib Nurmagomedov a défendu son titre de champion de l’UFC en remportant son combat contre Conor McGregor par un étranglement arrière au quatrième round. Immédiatement après le combat, il est sorti du ring et a déclenché une bagarre avec un membre de l'équipe de McGregor, Dillon Denis. Comme le sportif lui-même l'a expliqué plus tard, il a réagi de la sorte car il ne pouvait plus tolérer ses insultes . «Je suis désolé, je suis conscient que je n'ai pas montré mon meilleur visage. Mais il a insulté ma famille, ma religion, mon pays… », a regretté le combattant.

Plus tard, Conor a publié un tweet à caractère raciste, qu'il a ensuite supprimé. Il y montrait une photo du mariage de Khabib Nurmagomedov, avec sa femme à ses côtés, recouverte d'un voile. Car pour rappel, le couple est de confession musulmane. En légende, il affirmait: «Ta femme est une serviette».