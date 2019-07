La patineuse russe Zagitova a rendu public un extrait de son nouveau programme - vidéo

La championne olympique russe de patinage artistique Alina Zagitova, 17 ans, a publié sur son Instagram un extrait de son nouveau programme court où elle danse sur la chanson de la chanteuse Yasmin Levy «Me voy».

Toutefois, il ne s’agit que d’un extrait et il y aura trois chansons utilisées pour son programme. De plus, le voile a été levé sur son programme libre et on sait que la patineuse sera déguisée en Cléopâtre pendant la prestation.

Les compétitions suivantes

Lors de la saison suivante, Alina Zagitova participera au Grand Prix ISU de patinage artistique en France et au Japon. Une étape aura lieu du 1er au 3 novembre à Grenoble et une à Sapporo du 22 au 24 novembre.

Les titres précédents

Auparavant, la patineuse Alina Zagitova avait remporté son premier titre mondial en individuel au championnat du monde à Saitama, au Japon, le 22 mars 2019.

Alina Zagitova a obtenu la médaille d'or pour la Russie aux Jeux olympiques d'hiver 2018 de Pyeongchang, devançant dans les compétitions de patinage artistique une autre Russe, Evgenia Medvedeva, double championne du monde en titre. Toutes les deux avaient à l’époque Eteri Tutberidze pour entraîneur.