La technique de Michael Schumacher pour se remettre de son grave accident

L’ex-directeur sportif de l’équipe Ferrari, Jean Todt, a fait une déclaration rare sur l’état de santé de Michael Schumacher qui s’efforce de se rétablir après une grave blessure à la tête.

Selon l’ancien chef de Schumacher, la légende de la course automobile lutte toujours contre son traumatisme crânien mais il se porte déjà mieux et est à même de regarder la Formule 1 à la télévision.

«Michael Schumacher aime bien regarder les courses de Formule 1 à la télé et fait des progrès dans son rétablissement», a-t-il déclaré dans une interview sur Radio Monte-Carlo.

Jean Todt est et demeure l’un des plus proches amis de Schumacher. «Je fais toujours attention avec de telles annonces, mais c’est vrai. On a regardé la course avec Michael Schumacher chez lui en Suisse», a-t-il dit. «Michael est en bonnes mains, on prend soin de lui à la maison. Il ne se résigne pas et continue sa bataille», a-t-il ajouté.

Le septuple champion du monde de 50 ans n’a pas été aperçu en public depuis son grave accident de ski, le 29 décembre 2013 dans les Alpes françaises. Michael Schumacher a été plongé pendant plusieurs mois dans un coma artificiel. Depuis lors, sa famille ne donne pas d’informations concernant sa santé.