Messi entrerait dans la danse pour empêcher Neymar de rejoindre le Real Madrid

Lionel Messi a appelé Neymar pour le dissuader de rejoindre le Real Madrid, a annoncé le quotidien sportif espagnol Marca lundi 12 août.

Il y a deux ans l’Argentin avait déjà tout fait pour empêcher le départ de Neymar pour le PSG et il a toujours reconnu qu’il souhaitait le retour de ce dernier à Barcelone.

Marca signale que son avis et ses souhaits ont beaucoup de poids dans les décisions prises par le FC Barcelone. Parfois, il n’est même pas nécessaire qu’il exprime publiquement ses vœux pour que le président du Barça Josep Maria Bartomeu fasse tout son possible pour que l’Argentin se sente le plus à l’aise possible.

Le Real Madrid est considéré comme favori dans la lutte pour la signature de Neymar car le PSG ne veut pas le vendre au Barça à cause des mauvaises relations avec les dirigeants du club catalan.

La saison dernière, l’attaquant brésilien de 27 ans était titulaire dans 28 matchs toutes compétitions confondues. Il a marqué 22 buts et a fait 13 passes décisives. Il est sous contrat au PSG jusqu’au 30 juin 2022.