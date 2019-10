Deux robes, deux quadruple lutz: une patineuse russe prodige au sommet du podium – vidéo

La patineuse artistique russe âgée de 15 ans qui a déjà remporté le titre de championne de Russie en 2019, Anna Shcherbakova, a gagné sa première compétition internationale senior au Skate America à Las Vegas.

L’élève prodige d’Eteri Tutberidze a réalisé deux quadruple lutz, et ensuite encore des lutz et une combinaison composée d’un quadruple lutz et d’un triple boucle. La jeune patineuse a en outre changé sa robe en plein milieu du programme ce qui a provoqué des applaudissements et une vive réaction des spectateurs. Ainsi, elle devient la premier dans l’Histoire du patinage artistique féminin a réalisé deux quadruple lutz dans un seul programme de patinage libre aux compétitions internationales.

Anna Shcherbakova, qui était quatrième après le programme court, a reçu 160,16 points pour sa performance de patinage libre. Elle a gagné la compétition avec un total de 227,76 points. L’Américaine Bradie Tennell a reçu 216,14 points et arrive deuxième, alors que la troisième place revient aussi à une patineuse russe, Elizaveta Tuktamysheva.

Shcherbakova s'entraîne chez Eteri Tutberidze. Cette «dame de fer» du patinage artistique russe dirige une vraie «fabrique» de superstars parmi lesquelles figurent Alina Zagitova et Evgenia Medvedeva, respectivement championne et vice-championne olympiques 2018 de Pyeongchang et Yulia Lipnitskaya, championne olympique par équipes des Jeux olympiques 2014 de Sotchi.