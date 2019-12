Jérôme Le Banner terrasse son rival en un coup de pied bien placé – vidéo

Opposé au Russe Vyacheslav Datsik le 15 décembre, Jérôme Le Banner a mis KO ce dernier en lui donnant un violent coup de pied lors du deuxième round de ce combat de kick-boxing organisé à l’occasion de la World Cup TNA Fights de Kazan, en Russie.

Jérôme Le Banner vs. Vyacheslav Datsik. Kickboxing's round of the year. #TatneftCup pic.twitter.com/iYTtas8YeN — caposa (@Grabaka_Hitman) 15 décembre 2019

​Il s’agit de la 86e victoire de la carrière de Jérôme Le Banner, âgé de 46 ans.

The Bad Boy

Le kick-boxeur français mesure 1,90 m et pèse quelque 120 kg. Il a reçu plusieurs surnoms de la part de ses admirateurs français et étrangers: Geronimo, Hyper Battle Cyborg, K-1 Bancho, The Bad Boy ou encore The Bulldog of Normandy.