Les patineurs russes raflent l’or dans toutes les catégories aux championnats d’Europe - vidéos

L’équipe de Russie a gagné 10 des 12 médailles et remporté l’or dans toutes les catégories lors des championnats d’Europe de patinage artistique en Autriche, cédant une médaille d’argent à la France et une autre de bronze à la Géorgie.

Les quatre médailles d’or des championnats d’Europe de patinage artistique, qui s’achèvent ce dimanche 26 janvier dans la ville autrichienne de Graz, reviennent aux patineurs russes, pour la première fois depuis 2006.

En plus, les Russes ont décroché 10 des 12 médailles des championnats, égalant le record établi par les Soviétiques en 1986 et en 1987.

Qui sont les vainqueurs?

Chez les hommes, le Russe Dmitri Aliev, 20 ans, s’est offert son premier titre continental, devant son compatriote Artur Danielian, 16 ans, et le Géorgien Morisi Kvitelashvili.

Alena Kostornaia, 16 ans, a remporté son premier titre de championne d'Europe en dominant ses deux cadettes Anna Shcherbakova, la championne de Russie, et Alexandra Trusova, double championne du monde junior.

Aleksandra Boikova et Dmitrii Kozlovskii, arrivés la saison dernière chez les seniors et médaillés de bronze en 2019, ont remporté leur premier titre majeur à Graz.

Deux autres couples russes -les champions d'Europe 2017 et 2018 Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov et Daria Pavliuchenko et Denis Khodykin- ont complété le podium.

En danse sur glace, le duo russe vice-champion du monde en titre, Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, ont détrôné les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron.

La seule médaille d’argent non-russe revient à la France

Le couple tricolore, qui a remporté quatre des cinq derniers championnats du monde, était invincible aux championnats d’Europe depuis 2015.

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont été les seuls patineurs non-russes à monter sur la deuxième marche du podium lors des championnats à Graz.