Bientôt une revanche entre McGregor et Nurmagomedov? Le président de l’UFC répond

Après le retour de McGregor dans l’octogone, le président de l’UFC prévoit que le match retour entre l’Irlandais et le Russe aura bien lieu. Il sera organisé en automne, leur premier duel en octobre 2018 ayant quant à lui déchaîné les foules et exacerbé les passions.

Dans un podcast de Believe You Me, Dana White, le président de l’UFC, a évoqué la revanche entre Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor. Selon lui, le combat aura lieu en automne prochaine si le Russe remporte la victoire sur l'Américain Tony Ferguson dans la nuit du 18 au 19 avril prochain.

«Immédiatement après le combat entre Khabib et Tony, débute le Ramadan et Khabib attendra sa fin. Donc, nous parlons d'automne. Septembre, octobre, novembre», a annoncé White.

Retour de McGregor dans l’octogone

Le 18 janvier, Conor McGregor a dominé Donald Cerrone à l’UFC 246, confirmant ainsi son retour au sommet un peu plus d’un an après sa défaite contre Nurmagomedov.

Le duel tant attendu n’a duré que 40 secondes. C’est tout ce qu’il a fallu pour que l’Irlandais remporte une victoire par KO technique dès le premier round.

«Combat du siècle»

Le 6 octobre 2018, à Las Vegas, Khabib Nurmagomedov a défendu son titre de champion de l'UFC en remportant son combat contre Conor McGregor par un étranglement arrière au quatrième round. Immédiatement après le combat, il est sorti du ring et a déclenché une bagarre avec un membre du clan de McGregor, Dillon Denis. Comme le sportif lui-même l'a expliqué plus tard, il a réagi de la sorte car il ne pouvait plus tolérer ses insultes. L’Irlandais a été condamné à plusieurs mois de suspension.