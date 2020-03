McGregor et Khabib déversent leur combat sur les réseaux sociaux – images

Les tensions ne s’apaisent pas entre Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor. Plus d’un an après leur fameux combat, le Russe et l’Irlandais se sont échangé des railleries sur les réseaux sociaux.

Dans un premier temps, l'Irlandais a publié le 8 mars sur son compte Twitter une image extraite d'une vidéo sur laquelle apparait le visage de Nurmagomedov entouré participants au tournoi UFC en 2018 lors de l’attaque de leur bus. Il y a également ajouté un commentaire «Street Fight» («Combat de rue», en français), réagissant ainsi à la déclaration du combattant russe lors d’une conférence de presse dans laquelle ce dernier avait affirmé avoir participé à des combats de rue.

​En réponse, Nurmagomedov a posté le 9 mars sur son compte Twitter une capture d’écran de la diffusion de son combat avec McGregor, lorsque celui-ci subit une prise de soumission, la commentant avec une moquerie: «Heeeelp» (à l’aide, en français).

​Par la suite, les combattants ont publié plusieurs autres messages, où ils ont continué à se moquer l’un de l’autre.

Victoire par soumission

En octobre 2018, Nurmagomedov a vaincu par soumission le combattant irlandais au quatrième round, défendant ainsi son titre de champion poids léger de l'UFC. Leur rencontre a ensuite dégénéré en bagarre générale qui a abouti à neuf et six mois de suspension pour le Russe et l'Irlandais.

Début février, Dana White, le président de l’UFC, a évoqué la revanche entre Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor. Selon lui, le combat aura lieu à l’automne prochain si le Russe remporte la victoire sur l'Américain Tony Ferguson dans la nuit du 18 au 19 avril 2020.