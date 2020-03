Le combat «dans la jungle»: Nurmagomedov prêt à affronter Ferguson en Afrique à cause du Covid-19

À un mois de la rencontre entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson, le président de l’UFC cherche désespéramment un pays qui pourrait accueillir le combat qui risque d’être annulé à cause du Covid-19. Le Russe se dit prêt à aller en Afrique pour défendre son titre de champion.

Alors que les mesures prises par les autorités américaines face au nouveau coronavirus rendent désormais presque impossible l’organisation du combat entre Khabib Nurmagomedov et l’Américain Tony Ferguson aux États-Unis, le champion russe de l’UFC n’a pas exclu lors d’un live Instagram que cette rencontre puisse avoir lieu quelque part en Afrique.

«L’Angleterre est exclue, l’Europe est fermée, on ne vole pas en Russie, on ne se bat pas en Asie. Je ne sais rien sur le Zaïre [le nom du République démocratique du Congo entre 1971 et 1997, ndlr]. Qu’est-ce qui se passe là-bas? On pourrait combattre au Zaïre dans la jungle où Mohamed Ali s’est battu avec… J’ai oublié son nom. Un stade de foot au Zaïre? Je ne connais pas la situation là-bas, mais pourquoi pas?», a-t-il déclaré.

Khabib Nurmagomedov avait évidemment en tête le célèbre combat qui a opposé les boxeurs américains Mohamed Ali et George Foreman pour le titre de Champion du monde des poids lourds de boxe anglaise le 30 octobre 1974 à Kinshasa. Mohamed Ali est sorti vainqueur de cette confrontation considérée comme l’une des plus marquantes du XXe siècle et surnommée «le combat dans la jungle».

Le Russe a également annoncé avoir discuté du lieu du combat avec le président de l’UFC Dana White qui lui a assuré faire tout son possible pour ne pas reporter la date. Initialement, l’affrontement devait avoir lieu dans la nuit du 18 au 19 avril à New York. Puis, à cause du coronavirus, les organisateurs ont admis qu’il pourrait se tenir à Las Vegas. Cependant, comme les autorités de l’État du Nevada envisagent de renforcer les mesures sanitaires dans les jours à venir, cette possibilité est remise en question.