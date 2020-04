Le président de l’UFC poursuivi dans le cadre de l’affaire de la sextape

Un résident de Las Vegas, Ernesto Joshua Ramos, a déposé une plainte contre le président de l’UFC Dana White, affirmant que ce dernier avait violé un accord de paiement de 450.000 dollars conclu en 2016 entre eux, rapporte le quotidien Las Vegas Review-Journal.

Selon cet accord, Ramos n’aurait pas dû divulguer le nom de White après la clôture de l'affaire d'extorsion criminelle de la sextape. L’entente devait lui octroyer 450.000 dollars. Ramos affirme que White ne lui a rien donné, et cherche maintenant à obtenir des dommages-intérêts pour, notamment, plusieurs violations du contrat.

«Je viens de découvrir qu’une plainte incohérente a été déposée contre moi hier. Ce type est allé en prison fédérale pour avoir tenté de m’extorquer il y a plus de cinq ans. Maintenant, il a engagé un avocat qui est également un criminel condamné, et il essaie encore de m’extorquer pour 10 millions de dollars. Il n’a pas reçu d’argent de moi la dernière fois et il ne recevra pas d’argent de moi cette fois. J’ai hâte que le tribunal rejette cela rapidement afin que je puisse me débarrasser de ces salauds pour toujours», a déclaré Dana White au quotidien.

Prison pour extorsion

Dana White a été extorqué en 2015 grâce à une vidéo prise via un téléphone portable sur laquelle le président de l’UFC aurait des relations sexuelles avec la petite amie d’Ernesto Joshua Ramos.

Ramos a été arrêté en 2015 et a été accusé d’avoir tenté de lui extorquer 200.000 dollars. Des agents du FBI ont filmé l'échange d'argent entre White et Ramos. Ce dernier a finalement plaidé coupable devant un tribunal et a purgé un peu plus d'un an de prison.