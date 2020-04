«Game over»: le Barça court «le danger d’une faillite économique et morale»

Dans une lettre ouverte publiée sur sa plateforme Sí al Futur et adressée aux dirigeants actuels du FC Barcelone, Victor Font les avertit contre leur politique qui mènera le club vers la «tempête parfaite».

​«Si les risques étaient grands, ils sont devenus gigantesques. Nous sommes au milieu d'une pandémie qui a mis la planète à l'arrêt et aura des effets dans tous les domaines de la vie, y compris dans le sport, que nous ne pouvons pas encore prévoir aujourd'hui», prévient M.Font. © REUTERS / Sergio Perez Le bilan du Covid-19 repart à la hausse en Espagne après quarte jours de baisse

Qualifiant la politique sportive du club d’«erratique» et rappelant l’existence de problèmes au sein du conseil d'administration ainsi que «la baisse significative des revenus due à la pandémie», il dit que le Barça court «le danger d’une faillite économique et morale». «Game over», conclut-il.

Par ailleurs, il estime que dans ces conditions difficiles, le club doit «remplacer la meilleure génération de footballeurs de l'histoire, construire et financer un nouveau stade et rivaliser avec des sociétés aux ressources financières quasi illimitées».

Les mesures à prendre

Pour sortir de cette situation, M.Font propose trois mesures: «expliquer de manière totalement transparente la situation économique et la dette totale du club», retarder «la prise de toutes les décisions structurelles qui ne sont pas essentielles», car personne ne sait avec certitude quel sera l'impact du coronavirus sur la vie et l'économie du club, et enfin «offrir le maximum de prudence et de transparence» lors de la réalisation d'opérations d’investissements et des ventes, y compris les transferts de joueurs.