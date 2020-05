«La Montagne» de Game of Thrones établit un nouveau record du monde en soulevant 501 kilos – vidéo

En voilà un qui a bien mérité son surnom. Hafthor Julius Björnsson, qui a interprété le rôle de Gregor Clegane dit «La Montagne» dans la série Game of Thrones, a atteint son objectif pour lequel il s’était longuement préparé. Le colosse de 2,05 mètres et de 200 kilogrammes a soulevé plus d’une demi-tonne en soulevé de terre, battant ainsi le record du monde.

Hafthor Björnsson - a.k.a The Mountain from Game of Thrones - today set a new deadlift world record by lifting 501kg. 👏 pic.twitter.com/L1Mz6fXm2d — JOE (@JOE_co_uk) May 2, 2020

«Je pense que j’aurais pu faire plus, mais à quoi cela aurait-il servi?», a-t-il déclaré à l’issue de sa performance homologuée par un représentant officiel de la discipline.

Il a accompli cet exploit ce week-end chez lui, en Islande, dans son propre gymnase.

Le précédent record était détenu par le Britannique Eddie Hall, qui avait soulevé précisément 500 kilogrammes en 2016.

L’homme le plus fort du monde

Passionné de musculation, l’homme de 31 ans a participé à de nombreuses compétitions de «sport de force», dont celle qui permet d’être sacré l’homme le plus fort du monde. Elles consistent notamment à tirer des camions, pousser des pneus de tracteur ou à soulever des rochers de plus de 160 kilogrammes.

Il a obtenu le titre d’homme le plus fort d’Europe à cinq reprises (2014, 2015, 2017, 2018 et 2019), et a décroché celui du plus fort du monde en 2018, mais une blessure au pied l’a empêché de le garder l’année suivante. Cette performance d’haltérophilie devrait le remettre sur de bons rails pour revenir au sommet de sa discipline, et faire à nouveau valoir son surnom de «La Montagne».