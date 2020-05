Conor McGregor désigne le meilleur combattant de MMA de l’Histoire

L’Irlandais Conor McGregor a dressé la liste des pratiquants d’arts martiaux mixtes qui ont montré, selon lui, les meilleurs résultats dans l’octogone. Plaçant son propre nom à la deuxième place, il a cédé la première place au Brésilien Anderson Silva et n’a même pas mentionné le nom de Khabib Nurmagomedov.

L'ancien champion des poids légers Conor McGregor a mis le nom du Brésilien Anderson Silva au top de son classement des meilleurs combattants d’arts martiaux mixtes qu’il a dressé dans une série de tweets.

Bien que, selon le classement général de l’UFC, Conor McGregor occupe la 8e ligne, l’Irlandais s’est mis en deuxième place après Silva.

«Je n'ai pas fini de me battre, et avant la fin de ma carrière, je le bouscule du piédestal», a écrit McGregor sur Twitter.

Le Canadien Georges St-Pierre et l’Américain Jon Jones occupent dans le classement de l’Irlandais les 3e et 4e places respectivement, tandis que, selon l’UFC, Jon Jones s’est classé premier devançant le champion russe Khabib Nurmagomedov. En outre, le nom de ce dernier n’a pas été mentionné par l’Irlandais.

Retour de McGregor dans l’octogone

Le 18 janvier, Conor McGregor a dominé Donald Cerrone à l’UFC 246, confirmant ainsi son retour au sommet un peu plus d’un an après sa défaite contre Nurmagomedov.

Début février, Dana White, le président de l’UFC, a évoqué une revanche entre Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor, mais comme le combat prévu entre le Russe et l’Américain Tony Ferguson n’a pas eu lieu à cause de la pandémie de Covid-19, la date de cette revanche reste toujours inconnue.