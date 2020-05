La joueuse de tennis la mieux payée du monde n’est plus Serena Williams

La joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka a gagné l’année dernière 37,4 millions de dollars (soit presque 34,3 millions d’euros) en salaires, revenus de sponsoring et récompenses pour devenir la sportive la mieux payée de l’Histoire sur un an, a annoncé Forbes.

Naomi Osaka, qui a remporté deux tournois du Grand Chelem, a touché plus de 1,4 million de dollars de plus que Serena Williams qui avait été leader dans ce domaine durant quatre ans. Elle se distingue comme étant la première Japonaise à remporter un titre du Grand Chelem et la première joueuse asiatique à occuper la tête du classement en simple, a souligné Forbes.

Le record de gains sur 12 mois pour une athlète féminine était revenu avant à Maria Sharapova qui avait empoché 29,7 millions de dollars en 2015.

Osaka s’est fait notamment connaître en battant Serena Williams lors de la finale de l'US Open 2018 et est la gagnante de l’Open d’Australie 2019.

Sports dans le contexte du coronavirus

Les sports vivent des moments difficiles en raison de la crise du coronavirus dans le monde. Un grand nombre d’événements sportifs ont été annulés ou condamnés à se dérouler à huis clos.

Mais la vie reprend son cours et la Fédération internationale de tennis avait précédemment publié des recommandations pour encadrer la reprise des compétitions de tennis au niveau local. Ainsi, selon L’Équipe, elle insiste pour que les joueurs restent à deux mètres les uns des autres, que deux jeux de balles différents soient utilisés et que les équipements ne soient pas partagés. En outre, elle recommande de jouer à huis clos et, si cette option n'est pas retenue, de mettre un spectateur tous les deux mètres et de ne pas laisser les gens s'attarder sur les lieux du tournoi.