L’entraînement de Cristiano Ronaldo fait fureur sur Instagram - vidéo

À l’approche de la reprise du Championnat d'Italie prévue pour le 20 juin, Cristiano Ronaldo a montré à ses abonnés qu’il était en bonne forme. La vidéo de plusieurs beaux buts du joueur de la Juventus de Turin lors d'un entraînement, postée le 30 mai sur son compte Instagram, a déjà été visionnée quelque six millions de fois.

«Un régal pour les yeux!» - c’est ce genre de réaction que la dernière vidéo sur le compte Instagram de Cristiano Ronaldo a provoqué parmi ses abonnés. En se préparant pour la reprise du Championnat d’Italie, également connu sous le nom de Serie A italienne, ce titan du football réjouit de plus en plus souvent ses supporters. Cette fois-ci le footballeur de l'équipe nationale portugaise et attaquant de la Juventus de Turin a partagé une séquence impressionnante de ses buts marqués dans la cage de Carlo Pinsoglio, gardien de la Juve.

Practice to perfection 🎯⚽️ with @carlopinsoglio 👊🏻 Feeling stronger💪🏻

En moins de 24 heures, la séquence postée par ce titulaire du Ballon d'or le 30 mai a totalisé près de six millions de vues.

La reprise du Championnat d’Italie dès le 20 juin

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, le Championnat d'Italie, l’un des pays les plus gravement touchés par la crise actuelle, a été suspendu, mais il sera bientôt de retour . D'après les dernières annonces du ministre italien des Sports, le football professionnel devrait reprendre dans le pays le 20 juin.

Parmi les pays européens, c’est la vie des clubs allemands qui est déjà revenue à la normale avec la tenue des matchs de la Bundesliga à huis clos.