«Le football ne sera plus jamais le même», selon Lionel Messi

Lionel Messi a livré son sentiment sur les conséquences de l’épidémie à El Pais. Selon lui, la crise sanitaire a eu un impact important sur la société et sur le football. Il fait part de son sentiment de frustration face aux ravages de la maladie.

Au repos forcé avec l’arrêt des compétitions sportives en Espagne, Lionel Messi en a profité pour livrer ses impressions sur la pandémie au quotidien El Pais.

«La plupart d'entre nous ont des doutes sur ce que le monde va être après tout ce qui s'est passé […]. Le retour à l'entraînement, aux compétitions et à ce qui se faisait auparavant de façon normale, devra maintenant reprendre, mais progressivement. Ce sera une situation étrange pour nous et pour quiconque doit changer sa dynamique de travail habituelle», a-t-il déclaré à El Pais.

Une énorme frustration

Selon lui, le monde du football sera marqué par cette épreuve. Le retour progressif des différentes compétitions forcera les athlètes à adapter leurs méthodes de travail.

Au-delà de l’aspect purement sportif, le sextuple Ballon d’or a parlé d’une situation qui «nous a pris par surprise», et a souligné la difficulté à affronter l’isolement et à se trouver loin de ses proches. Il s’attend à ce que la crise sanitaire ait des conséquences sur la vie quotidienne et évoque un sentiment de frustration.

«Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses négatives dans cette crise, mais il ne peut y avoir rien de pire que de perdre les personnes que vous aimez le plus, cela crée une énorme frustration pour moi et me semble la chose la plus injuste de toutes. Pour le football, comme la vie en général, je pense que ce ne sera plus jamais pareil», confie-t-il à El Pais.

Lionel Messi a néanmoins tenu à rassurer sur sa condition physique, alors que se profile le retour de la Liga, annoncé pour le 11 juin par la Fédération espagnole. Il s’est dit «en bonne forme» et «plein d’espoir» pour la reprise de la saison, rapporte El Pais.