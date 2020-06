Plus de 10.000 participants se réuniront pour la nouvelle saison du programme de Gazprom «Le football pour l'amitié»

«Le football pour l'amitié» (Football for Friendship, F4F) est un programme social international annuel au bénéfice des enfants. Les principaux participants au programme sont des filles et des garçons âgés de 12 ans, y compris des enfants souffrant de handicaps.

Les jeunes joueurs représentent différents pays et cultures réunis dans des équipes mixtes pour apprendre à jouer ensemble. De jeunes journalistes couvrent les événements du programme dans le Centre international de presse pour enfants et promeuvent des valeurs universelles. Au cours des sept saisons passées, «Le football pour l'amitié» a réuni plus de 6.000 participants de 211 pays et régions. Plus de 5.000.000 personnes ont participé aux événements sportifs, éducatifs et écologiques du programme à travers le monde.

En 2019, les participants au programme ont établi le record du monde Guinness du plus grand nombre de nationalités participant à une même séance d'entraînement de football de toute l'histoire. En 2020, la nouvelle saison aura lieu exclusivement en ligne: la plateforme numérique du programme «Le football pour l'amitié» organisera le Championnat du monde en ligne de F4F pour la première fois de l'histoire. Le tournoi réunira 32 Équipes d'Amitié composées de cyberathlètes de 12 ans de différents pays, de différents sexes, aux différentes capacités physiques et parlant différentes langues.

Gazprom lance la huitième saison de son programme social international au bénéfice des enfants, «Le football pour l'amitié». Cette année, les phases finales se tiendront dans un nouveau format numérique.

L'univers numérique du programme «Le football pour l'amitié» réunira plus de 10.000 joueurs de tous âges de 100 pays. Cet espace virtuel unique deviendra la base des compétitions internationales de cybersports pour enfants, ainsi qu'une plateforme de jeux où tout le monde pourra s'entraîner, s'unir au sein d'équipes internationales mixtes et jouer à son jeu préféré au format «Le football pour l'amitié» sans quitter sa maison.

Dieria Netto, Manager of Technical Development and Social Responsibility de l'équipe de football nationale brésilienne, a déclaré: «"Le football pour l'amitié" a toujours été ouvert aux participants ayant des capacités physiques différentes. La plateforme numérique de "Le football pour l'amitié" contribue à l'objectif clé du projet: unir les gens dans le monde entier, en permettant à chacun de se lancer sur le terrain de football et de vivre des émotions incroyables avec de nouveaux amis.»

Les bracelets de l'amitié

«Cette annonce d'une huitième saison est une très bonne nouvelle: même séparés, nous serons tous en mesure de nous réunir et de jouer au football en toute sécurité», a déclaré Rene Rantuša Lampreht, jeune Entraîneur de Slovénie.