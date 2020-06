Un milieu de Tottenham suspendu pour une blague jugée raciste

Une blague jugée raciste a valu un match de suspension et une amende de 55.000 euros au footballeur de Tottenham Dele Alli. Il a reconnu son erreur et s’est excusé.

Ce ne sont pas les blagues sur de la pandémie qui manquent… mais celle-ci semble être très mal tombée: en février, le milieu de terrain de Tottenham Dele Alli a posté sur Snapchat une vidéo qui montre un homme d’origine asiatique, puis une photo d’une bouteille d’antiseptique avec le message: «Ce virus va devoir être plus rapide que ça pour m’attraper».

Excuses et soutien de Mourinho

En réaction, la fédération anglaise de football a ouvert une enquête à l’encontre du footballeur qui a finalement écopé d’un match de suspension et d’une amende de 50.000 livres (55.000 euros).

«En réponse à la décision de la FA, je voudrais à nouveau m'excuser pour toute offense causée par mon comportement», a réagi Alli sur les réseaux sociaux, regrettant «une piètre plaisanterie à propos d’un virus qui nous affecte désormais plus que tout ce nous aurions pu imaginer».

L’entraîneur des Spurs José Mourinho a apporté son soutien au joueur, évoquant «une erreur de jeunesse». «Il a montré de l’humilité pour s’excuser. C’est remarquable car parfois les jeunes font des erreurs et ne réalisent pas», a expliqué The Special One.