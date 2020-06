Cristiano Ronaldo pose en costume Louis Vuitton et s’attire les railleries de ses partenaires

Une photo de Cristiano Ronaldo arborant une chemise hawaïenne et un short Louis Vuitton a provoqué des railleries de la part de ses partenaires.

Comptant parmi les «icônes du style» du football, l’attaquant de la Juventus Cristiano Ronaldo a posté sur sa page Instagram une photo de lui vêtu d’un costume d’un design un peu particulier:

«On commence le weekend avec de bonnes ondes et un bon style», a écrit le joueur en légende de l’image.

En effet, le Portugais arbore une chemise hawaïenne et un short Louis Vuitton qui coûtent 720 et 650 euros respectivement.

Or, les anciens et actuels partenaires de Ronaldo ne semblent pas avoir trop apprécié son nouveau look: dans les commentaires, Claudio Marchisio a posté plusieurs émoticônes comme «rire aux éclats», alors que Leonardo Bonucci a choisi un facepalm accompagné d’un seul mot: «Incroyable». «Bon style, je n’en suis pas sûr», a pour sa part commenté Mehdi Benatia.