Le Barça confirme l’intention de Messi de quitter le club

La légende du FC Barcelone Lionel Messi a informé son club de son désir de partir. Pour cela, il a utilisé un burofax, un service qui permet d’envoyer de toute urgence un document pouvant nécessiter des preuves devant des tiers, annonce Reuters, se référant à une source.

De son côté, une source a confirmé à l’AFP que le footballeur souhaite résilier son contrat avec le club catalan «unilatéralement» en vertu de la clause qui a expiré le 10 juin dernier, mais le club considère que son contrat est encore valide jusqu'au 30 juin 2021.

Cette annonce intervient 11 jours après l'humiliante défaite du Barça face au Bayern de Munich 2-8 en quarts de finale de la Ligue des champions, l'une des pires de la carrière du joueur et de l'histoire du club.

Lors de son séjour à Barcelone, Messi a reçu six Ballons d'Or en tant que meilleur joueur du monde et a aidé le club à remporter dix fois le championnat d'Espagne et quatre fois la Ligue des champions.