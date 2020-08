Après son départ du Barça, Messi rejoindra-t-il le PSG?

Alors que le Paris Saint-Germain était considéré en tant que club potentiel pour accueillir Lionel Messi après son départ du Barça, le quotidien sportif espagnol Marca affirme que le club de la capitale française ne le ferait pas et explique pourquoi.

Le PSG n'a pas l'intention de faire venir Lionel Messi qui a officiellement annoncé la veille au FC Barcelone sa décision de partir, a appris Marca, un quotidien espagnol consacré au football.

D’après le journal, le PSG n'est pas prêt à payer une somme rondelette pour l’Argentin de 33 ans comme il l'a fait pour avoir Neymar et Kylian Mbappé.

Le Brésilien et le Français sont les deux joueurs autour desquels le club construit son jeu, poursuit Marca, et pour cette raison il cherchera à renforcer sa défense plutôt que son attaque.

Le quotidien rappelle que le PSG a déjà payé à l'Inter Milan 50 millions d'euros pour Mauro Icardi cet été. En tout cas, le club ne se payera pas une superstar comme Messi dans des conditions de pandémie, alors que cette dernière a déjà sérieusement affecté l'économie du football.

Départ de Messi

Le 25 août, Lionel Messi a informé son club de son désir de partir. Selon une source de l’AFP, le footballeur souhaite résilier son contrat avec le Barça «unilatéralement» en vertu de la clause qui a expiré le 10 juin dernier, mais le club considère que son contrat est encore valide jusqu'au 30 juin 2021.

Lors de son séjour à Barcelone, Messi a reçu six Ballons d'or en tant que meilleur joueur du monde et a aidé le club à remporter 10 fois le championnat d'Espagne et quatre fois la Ligue des champions.