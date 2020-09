Antoine Griezmann débourse plus de 300.000 euros pour assouvir sa passion

Le footballeur du Barça Antoine Griezmann a acheté le 1er septembre quatre trotteurs pour une somme de plus de 300.000 euros, relate Ouest-France. Ainsi l'attaquant de l'équipe de France a confirmé sa passion pour les chevaux de course, ses achats l’année dernière ayant dépassé les 170.000 euros.

Antoine Griezmann a récemment agrandi son écurie en se procurant quatre yearlings pour lesquels il a déboursé 307.000 euros, relate Ouest-France. Le champion du monde possède désormais dix trotteurs.

C’est Mickaël Cormy, l’entraîneur qui s’occupe des chevaux de Griezmann gardés en pension dans la Loire, qui a réalisé l’achat, le 1er septembre lors des ventes aux enchères d’Arqana trot à Deauville, indique le média.

Les rejetons de deux Prix d’Amérique

Deux des quatre jeunes chevaux achetés par le «Petit Prince» des Bleus étaient particulièrement convoités et ont été adjugés respectivement à 40.000 et 110.000 euros. Il s’agit de la progéniture de deux double vainqueurs du Prix d’Amérique(la plus grande course de trot au monde): Ready Cash et son fils Bold Eagle, détaille le quotidien.

D’après le média, le footballeur avait dépensé 172.000 euros en 2019 de la même manière.