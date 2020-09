La date et le lieu des premiers combats de MMA en France connus

La date et le lieu de la première compétition officielle de MMA sont désormais connus, sept mois après sa légalisation sur le sol français.

Le premier tournoi de MMA dans l’Hexagone depuis sa légalisation en février 2020 a été annoncé. Il se tiendra jeudi 8 octobre au palais des sports Maurice-Thorez de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), sous l'égide la Fédération française de boxe.

D’après Le Parisien, l’organisation est chargée de structurer ce sport de combat qui autorise les coups de pied, poing, genou et coude, ainsi que les coups au sol à l'intérieur d'une cage en forme d'octogone.

Le tournoi MMA Grand Prix, fraîchement fondé par Abdel Khaznadji, Président de Fight Sport Management et d'Obyfight, et Éric Konako, promoteur bien connu dans le milieu du muay-thaï, présentera six combats.

«Et il y aura du spectacle», assure M.Khaznadji.

Les participants

Le combattant Mickaël Lebout (ancien de l'UFC), Laëtitia Blot (ancienne championne de France de judo et de lutte), le combattant de MMA Kevin Fall et le kickboxeur franco-marocain Karim Ghajji participeront à l’évènement.

Mickaël Lebout, «c'est un vrai cogneur», assure l’organisateur. «Il est adoré en Russie, où il est difficile d'être adoubé, des affiches 4x3 de lui étaient d'ailleurs placardées récemment. Il a marqué les esprits en 2019 lors du M-1 Challenge, tournoi où s'est révélé un certain Khabib, en remportant quatre de ses cinq combats».