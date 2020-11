L'ex-star du tennis Boris Becker vend sa villa dans laquelle continue d’habiter sa mère

L’ancien numéro 1 mondial de tennis, l’Allemand Boris Becker, a mis en vente sa villa située à Leimen dans laquelle continue de vivre sa mère, relate le quotidien régional RNZ. Selon les termes du contrat proposé, le futur acheteur du manoir dans la région de Rhin-Neckar, en Allemagne, ne pourra expulser Elvira Becker, 85 ans, avant sa mort.

Becker demande 1,97 million d'euros. Contacté par RNZ, le représentant de l'agence immobilière qui s’en occupe a refusé de commenter les clauses de l'accord, affirmant vouloir réaliser la vente le plus discrètement possible.

Une villa de 449 mètres carrés

D'après le média, la villa dispose d’une surface habitable de 449 mètres carrés. Le territoire total de la propriété est de 825 mètres carrés. Construit entre 1990 et 1991, le manoir compte neuf pièces et demie, sept chambres et trois salles de bain.

Des soucis judiciaires

En 2017, Boris Becker a été déclaré en état de faillite personnelle par un tribunal londonien. Selon l'enquête, il n’a pas déclaré la villa en question, violant ainsi les conditions de la procédure. La justice britannique l’accuse notamment d’avoir des comptes bancaires et des propriétés non déclarés, rappelle le média. L'ancien athlète plaide non coupable. Il risque jusqu'à sept ans de prison.