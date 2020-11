Diego Maradona est décédé à l'âge de 60 ans

Le célèbre footballeur Diego Armando Maradona, qui avait soufflé ses 60 bougies le 30 octobre, est décédé à Tigre, une ville de la province de Buenos Aires, ont annoncé ce mercredi 25 novembre la chaîne de télévision argentine TN et le quotidien Clarin.

Les proches du champion du monde ont confirmé cette information.

Selon Clarin, Diego Maradona a fait un arrêt cardio-respiratoire dans la maison où il s'était installé après son opération à la tête début novembre. Le journal a d'abord déclaré que l'ancien joueur était dans un état grave, avant d'annoncer son décès.

Diego Armando Maradona sufrió un paro respiratorio y está en grave estado https://t.co/clGUJMXZcR — Clarín Deportes (@Clarin_deportes) November 25, 2020

​Diego Maradona a été récemment hospitalisé pour de multiples problèmes de santé. Il a été opéré pour de l'anémie et de la déshydratation. Plus tard, les médecins ont découvert qu'il avait un hématome sous-dural, une poche de sang formée sous la boîte crânienne. Transféré dans une clinique privée d'Olivos, il a été opéré.

Sa dernière apparition en public remonte au 30 octobre. L'ex-footballeur avait assisté à un match du premier tour du championnat d'Argentine dédié à son 60e anniversaire. Avant le match, il s'est vu offrir une plaque commémorative. Maradona a quitté le match, invoquant un mauvais état de santé. Les médias ont plus tard annoncé qu'il avait été transporté dans une clinique.

Trois jours de deuil national en Argentine

Le Président argentin Alberto Fernandez a rendu hommage à Diego Maradona dans un message plein d'émotion sur Twitter.

«Tu nous a emmenés au sommet du monde. Tu nous as rendus extrêmement heureux. Tu étais le plus grand de tous. Merci d'avoir existé, Diego. Tu nous manqueras à vie», a écrit le Président.

Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos.



Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida. pic.twitter.com/pAf38sRlGC — Alberto Fernández (@alferdez) November 25, 2020

Trois jours de deuil national seront observés en Argentine pour honorer la mémoire de Diego Maradona, a annoncé le service de presse du Président.​

L'Association du football argentin a aussi publié un message sur Twitter en hommage à Maradona:

«La Fédération argentine de football, par l'intermédiaire de son président Claudio Tapia, exprime sa plus profonde douleur pour la mort de notre légende, Diego Armando Maradona. Tu seras toujours dans nos cœurs».

La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, manifiesta su más profundo dolor por el fallecimiento de nuestra leyenda, Diego Armando Maradona.



Siempre estarás en nuestros corazones 💙 pic.twitter.com/xh6DdfCFed — AFA (@afa) November 25, 2020

Un moment de recueillement a bien été observé lors des deux matchs de Ligue des champions de l'UEFA disputés ce 25 novembre et ce sera aussi le cas pour les matches de Ligue Europa programmés pour le 26 novembre.

​Diego Maragona, légende du football

Champion du monde de football et meilleur joueur de la Coupe du monde en 1986 et vice-champion du monde en 1990, Diego Maragona a participé au total à quatre Coupes du monde de football.

Champion d'Argentine avec Boca Juniors, Maradona a plus tard deux fois remporté le titre de champion d'Italie avec Naples.

Per Sempre 💙

Ciao Diego pic.twitter.com/LzppqlBqLV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

Pendant sa carrière, il a joué pour Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelone, Naples, Séville et Newell’s Old Boys. Maradona a disputé 91 matchs et marqué 34 buts pour l'équipe nationale argentine.

Surnommé «le Gamin en or», ​Diego Maradona été nommé meilleur footballeur du XXe siècle par les participants à un sondage sur le site officiel de la FIFA, où il a recueilli 53,6% des voix.

​Il a été le premier à recevoir le Ballon d'or de la FIFA.

Une légende du football nous a quittés. 🙌



⚫️ RIP Diego Armando #Maradona pic.twitter.com/WqikIJFpV3 — Olympique Lyonnais (@OL) November 25, 2020

​Reconverti en entraîneur, il a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale argentine en octobre 2008. Son contrat n'a pas été renouvelé à l'issue de la Coupe du monde de football 2010 au cours de laquelle l'Argentine s'est inclinée face à l'Allemagne en quart de finale (0:4). De 2019 à 2020, il a été entraîneur du club argentin de Gimnasia La Plata.