Maradona «ne voulait plus vivre», selon son ex-agent

Diego Maradona, décédé le 25 novembre à l’âge de 60 ans, «ne voulait plus vivre» et a choisi de «se laisser mourir», d’après l’ami de la légende de foot Stefano Ceci, cité par Gazzetta dello Sport.

Le champion du monde de foot de 1986 Diego Maradona, décédé plus tôt dans la semaine, était «las de vivre» et «s’est laissé mourir», estime son ami et agent Stefano Ceci.

«Diego était toujours seul. Il était fatigué, il s’est laissé mourir. Il ne voulait plus vivre. Diego a cessé d’être Diego à 15 ans: depuis qu’il est devenu Maradona, il était seul», raconte M.Ceci cité par Gazzetta dello Sport.

«Il y a deux ans seulement, il jouait au football avec des gens qui avaient 15 ou 20 ans de moins que lui», constate-t-il en soulignant que «quelque chose a changé» au cours de ces derniers mois. «Le chaos au sein de la famille l’empêchait de vivre en paix», conclut l’ami de la légende.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football, l’attaquant argentin Diego Maradona est mort ce mercredi 25 novembre à l’âge de 60 ans des suites d’un arrêt cardiaque. Il a été enterré à Buenos Aires dans le caveau familial, aux côtés de ses parents.