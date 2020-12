Le stade de Naples rebaptisé en l’honneur de Maradona

Le stade San Paolo de Naples, où Diego Maradona a joué pour le club de la ville, a été rebaptisé en son honneur le 4 décembre. La décision en ce sens a été prise unanimement par le conseil municipal de la ville et publiée sur le site Web de l’administration.

​Maradona est décrit comme «le plus grand footballeur de tous les temps, dont les mérites sportifs très élevés ont été reconnus, entre autres, avec sa nomination comme ambassadeur de la FIFA».

«Un amour éternel»

Le footballeur culte avait porté le maillot de l'équipe de Naples pendant sept ans, entre 1984 et 1991, et a reçu en échange «un amour éternel et inconditionnel de toute la ville».

Cette décision intervient moins de dix jours après la disparition de l'Argentin, décédé d'une crise cardiaque le 25 novembre à l'âge de 60 ans.

L’attaquant argentin est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Il a été enterré à Buenos Aires dans le caveau familial, aux côtés de ses parents.