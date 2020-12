Le programme russe «Football pour l’amitié» établit un record dans le Guinness

«Unir les amis, unir le monde», telle est la devise du programme social International pour enfants PAO (Société par actions publique) «Gazprom» «Football pour l’amitié « de la saison 2020. Les participants au programme - jeunes footballeurs et journalistes âgés de 10 à 16 ans - agissent dans leur pays en tant qu'ambassadeurs des valeurs humaines les plus importantes: l'amitié, l'égalité, la justice, la santé, la paix, le dévouement, la victoire, les traditions et l'honneur. Le programme est mis en œuvre avec le soutien de la FIFA, l’UEFA, les associations nationales de football et les principaux clubs de la planète. L'ambassadeur mondial du programme est le vainqueur de la Coupe du monde et triple vainqueur de l'UEFA Champions League, Roberto Carlos.

Au cours de la saison, de jeunes participants, avec le soutien d'athlètes célèbres, de représentants d'académies de football et de journalistes des principaux médias, ont organisé plus de 50 événements. Les enfants ont non seulement acquis de nouvelles connaissances sur la stratégie et la tactique du football, ont étudié les techniques de jeu, mais sont également devenus des animateurs et des correspondants d’événements, ont parlé de leurs initiatives environnementales et sociales, ont participé aux discussions mondiales dans le cadre du 75e anniversaire de l'Onu.

Sur le site de l'Académie pour les entraîneurs «Football pour l’amitié» a été lancé un nouveau module éducatif gratuit en 10 langues. À ce jour, plus de 5 000 entraîneurs et professeurs d'éducation physique de différents pays ont suivi une formation à l'Académie.

Les derniers événements de la saison ont eu lieu en ligne. Plus de 100 académies de football du monde entier ont présenté leurs projets de soutien et de formation pour les jeunes sportifs lors du Forum international annuel «Football pour l’amitié «. Les projets de la Bolivie, de l'Inde, du Nigéria et de la Russie ont été reconnus comme les meilleurs. De jeunes participants de 104 pays ont été formés à l'École des neuf valeurs et ont voté pour le club de football le plus socialement responsable au monde. Selon les enfants, le FC Barcelone a remporté la Coupe des neuf valeurs en 2020.

À la fin de la saison, les enfants ont participé au championnat du monde en ligne «Football pour l’amitié». La victoire a été remportée par l'équipe de l'amitié, qui comprenait de jeunes joueurs de Bosnie-Herzégovine, du Kazakhstan, de Lettonie, des Émirats arabes unis, de Russie et de Turquie. La compétition était organisée sur la plate-forme du nouveau simulateur de football multijoueur spécialement conçu Football for Friendship World (F4F World). Aujourd’hui, à l’occasion de la Journée mondiale du football, un nouveau jeu mobile est devenu disponible pour le téléchargement de tout le monde.

Record dans le Guiness

À la fin de la saison 2020 «Football pour l’amitié» est devenu le propriétaire du record du monde Guinness pour la tenue de l’événement de football en ligne le plus nombreux. Pour les enfants de plus de 100 pays, une master-class de 2,5 heures a été organisée avec des inclusions vidéo en direct de la France, du Brésil, de la Russie, de l'Uruguay, du Pakistan, de l'Irlande, de Chypre, du Pérou, de l'Inde, de la Guyane et de l'Espagne. Auparavant, le programme était déjà devenu le détenteur du record Guinness pour la formation de football la plus multinationale de la planète.

Viktor Zubkov, Président du Conseil d'administration de PAO (Société par actions publique) «Gazprom»:

«Gazprom» met en œuvre le programme social International pour enfants «Football pour l’amitié» depuis 2013. Pendant cette période, le projet a réuni des milliers de garçons et de filles de différentes nationalités et capacités physiques de 211 pays. Aujourd’hui, nous pouvons être fiers de toute une génération de jeunes sportifs grandis, de personnalités publiques, de journalistes et de jeunes gens motivés, à qui le «Football pour l’amitié» a donné d’incroyables opportunités de développement».

Pour Roberto Carlos, ambassadeur mondial du «Football pour l’amitié», «Football pour l'amitié» est un programme qui «rassemble des enfants vraiment talentueux et motivés amoureux du football, leur donnant l'opportunité de se développer, d'en apprendre davantage les uns sur les autres et de trouver de nouveaux amis dans d'autres pays. Un grand nombre de jeunes joueurs de football dans le monde rêvent d'entrer dans le "Football pour l’amitié", et les valeurs universelles promues par le programme sont vraiment importantes pour les enfants, pour leur avenir.»

Frank Ludolph, responsable du Département de formation et d’éducation des spécialistes dans le domaine du football de l’UEFA :

«Je suis impressionné à la fois par le professionnalisme des organisateurs et par la composition internationale des participants au «Football pour l'amitié». J'espère sincèrement que la pandémie ne restera qu'un souvenir dans un proche avenir. Je crois que tous les événements de football et de sport seront à nouveau organisés sur des sites réels dans le format habituel. Cependant, nous entrons dans une nouvelle ère d'interaction, d'acquisition de connaissances à l'aide de formats de communication mixtes. Je souhaite beaucoup de succès aux organisateurs pour les prochaines saisons du programme qui, quelles que soient les circonstances, reste fidèle aux principes du développement durable».