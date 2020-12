Le domicile de Paolo Rossi dévalisé le jour de son enterrement

Le domicile du footballeur italien Paolo Rossi, champion du monde en 1982 décédé plus tôt dans la semaine, a été visité par des cambrioleurs pendant ses funérailles.

Au moment où le cercueil de Paolo Rossi, le Ballon d’Or 1982, quittait la cathédrale Santa Maria Annunciata de Vicenza, son domicile était cambriolé, rapporte l’agence de presse italienne ANSA.

Selon ses informations, l’épouse de la star de foot, Federica, s’est rendue compte de ce cambriolage en rentrant chez elle près de Bucine, au sud-ouest de Florence. Les malfaiteurs ont dérobé une montre appartenant au joueur, ainsi que de l’argent liquide. Une enquête est en cours.

Une légende du foot italien

Rossi a évolué à Vicence entre 1976 et 1979. Les buts de Rossi ont permis au club d’être promu en Serie A et de s’y hisser à une surprenante deuxième place. Suspendu ensuite pendant deux ans pour une affaire de match arrangé, il a été sélectionné dans l’équipe d’Italie pour le Mondial 1982 en Espagne, où Pablito avait mené son pays au troisième titre mondial de son histoire en marquant six buts.

Le footballeur est décédé ce mercredi 9 décembre à l’âge de 64 ans. Une minute de silence a été observée dans les stades avec des photos de la légende projetées sur de grands écrans avec les mots «Les héros ne meurent jamais» et «Ciao Paolo».