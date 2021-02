Un footballeur mord un arbitre en plein match et écope d’un an de prison

Dans l’Aveyron, le gardien de but amateur qui avait mordu un arbitre en plein match a été condamné à un an de prison et à une obligation de soins. L’arbitre en question a depuis repris son travail mais témoigne de son traumatisme psychologique.

Le tribunal judiciaire de Rodez dans l’Aveyron s’est prononcé sur l’affaire «d’un arbitre mordu», écrit Midi Libre. L’incident avait provoqué le mécontentement de la profession.

Rappel des faits

En fin de match de Départemental 3 entre les communes de Foissac et Penchot-Livinhac en février 2020, un arbitre se dirige vers le gardien de Foissac pour lui donner un carton jaune. Mécontent, celui-ci se jette sur lui, lui assène un coup de tête et le mord à l'oreille gauche.

Le match est arrêté, l’arbitre porte plainte. Suite à cet incident la Fédération française de football suspend le joueur pour une durée de sept ans.

L’épilogue

Le 9 février 2021 le tribunal judiciaire de Rodez a jugé ce sportif pour «violences aggravées sur personne en charge d’une mission de service public» et l’a condamné à un an de prison, dont six mois avec sursis. La peine est assortie d'une obligation de soins, d'une interdiction d'entrer en contact avec la victime, de 210€ de préjudice moral et d'une amende de 800€.

Pendant le procès la victime a qualifié cet épisode de «particulièrement traumatisant.

«Après les faits, j'ai passé plusieurs nuits blanches, se remémore l'arbitre, cité par le journal. Mais depuis j'ai repris l'arbitrage des matches, cela se passe bien. Même si cet épisode a été un traumatisme».

Selon son avocat, cette agression est «malheureusement très banale » et a tendance à se généraliser.