Zinedine Zidane quitte le Real Madrid !

Parti en 2018 après notamment trois victoires en Ligue des champions, le Tricolore était revenu sur le banc un an plus tard. Champion l’an passé, cette saison a été difficile pour le club madrilène. Une deuxième place en championnat, une élimination en demi-finales de C1 face à Chelsea, le Real n’a remporté aucun titre cette année. Sous la houlette de Zinedine Zidane, les Merengue ont notamment remporté trois Ligue des champions et deux titres de champion d’Espagne. Sous contrat jusqu’en 2022, Zidane a donc choisi de partir un an avant la fin de son bail.