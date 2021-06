Une joueuse de tennis russe interpellée à Roland-Garros pour une affaire de paris suspects

Dans la soirée du jeudi 4 juin, la joueuse de tennis Yana Sizikova, 26 ans, a été interpellée à l’issue de son match de double féminin à Roland-Garros. D’après les informations du Parisien, la police judiciaire la soupçonne d’avoir perdu un autre match de double l’année dernière lors du même tournoi contre des Roumaines, dont la victoire avait fait l’objet de paris suspects.

Le Service central des courses et jeux (SCCJ) reproche à la Russe d’avoir bâclé au moins l’un des jeux du deuxième set, permettant à ses adversaires de l’emporter (7-6, 6-4). Dans le même temps, plusieurs dizaines de milliers d’euros avaient été misés sur ces dernières, et ce depuis plusieurs pays. Sizikova fait l’objet d’une enquête pour «escroquerie en bande organisée» et «corruption sportive active et passive», ouverte en octobre 2020 par le parquet de Paris.

Toujours selon Le Parisien, l’interpellation de la sportive ne s’est pas faite sans difficultés, le service de sécurité ayant fait opposition à l’opération des forces de l’ordre. Sa chambre d’hôtel a été perquisitionnée, et elle a été placée en garde à vue. La joueuse est classée 101e mondiale en double et 765e en simple, avec des gains estimés à 170.000 euros sur l’ensemble de sa carrière, selon la WTA (Woman’s Tennis Association).

Détails à suivre