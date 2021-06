Un footballeur italien meurt lors d’un match en mémoire de son frère

L’ex-footballeur de Parme Calcio, Giuseppe Perrino, est décédé à l’âge de 29 lors d’un match commémoratif disputé dans la commune de Poggiomarino, près de Naples, rapportent les médias italiens.

Le milieu s’est effondré sur le terrain de jeu après avoir de toute évidence subi un arrêt cardiaque, indiquent les médias. Dans une coïncidence morose, le match auquel participait le défunt était organisé en mémoire de son frère cadet, Rocco, mort lui en 2018 à l’âge de 24 ans.

Les autorités locales ont ordonné une autopsie pour établir les causes exactes du décès de Giuseppe.

Célébrations annulées dans la commune

Lorsqu’il évoluait au sein du Parma Calcio, le milieu a joué dans l’équipe nationale italienne de football des moins de 21 ans. Or, Giuseppe a quitté les Gialloblu sans avoir accédé à la première équipe pour poursuivre sa carrière dans les clubs de la troisième et la quatrième ligues italiennes, tels que Turris, Ebolitana et Bellaria.

Le Parma a présenté ses condoléances à la famille du défunt et la commune de Poggiomarino a annulé les célébrations de la Fête de la République italienne, le 2 juin, en signe de deuil.

Une tragédie de plus

Après le décès de Giuseppe Perrino, une autre tragédie a frappé le football italien: Seid Visin, qui avait joué dans diverses équipes de jeunes de Milan et été considéré comme une étoile montante du ballon rond, a été retrouvé mort à l’âge de 20 ans.

Né en Éthiopie et arrivé en Italie en tant que migrant, Seid Visin avait été adopté par un couple de Nocera Inferiore. Ces derniers temps, il évoluait au sein de l’Atletico Vitalica, club de Serie D de football en salle.