Droits TV du foot: Canal+ annonce qu'elle ne diffusera finalement pas la Ligue 1

Dans un communiqué paru ce 11 juin, la chaîne Canal+ annonce qu’elle ne diffusera plus les matchs de football de Ligue 1 à partir de la saison prochaine. Ce faisant, le diffuseur historique du Championnat français fait part de son indignation quant à la décision de la Ligue de football professionnel (LFP) d’octroyer les droits de diffusion de la majorité des matchs à la plateforme Amazon.

«Après l'échec du choix de Mediapro en 2018, Canal+ regrette la décision de la Ligue de Football Professionnel (LFP) de retenir aujourd'hui la proposition d'Amazon au détriment de celle de ses partenaires historiques CANAL+ et beIN Sports. Canal+ ne diffusera donc pas la Ligue 1», a déclaré la chaîne de télévision.

Au lieu de la Ligue 1, Canal+ proposera à ses abonnés «les deux plus belles affiches de chaque journée de la Ligue des champions et, dès le 11 août, la Supercup entre Chelsea et Villarreal».

«La plus prestigieuse compétition européenne complétera une offre sport riche de Premier League, de Top14, de Formule 1, ou encore de MotoGP, diffusés en intégralité», est-il précisé.

Décision de la LFP

C’est à l’issue d’un conseil d'administration de la LFP ce vendredi que la décision d’introduire Amazon sur le marché français du football, prise, selon le président de la LFP Vincent Labrune, à l’unanimité, a été annoncée.

Ainsi, Amazon bénéficiera des «droits des lots des deux consultations Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT lancées par la LFP le 19 janvier dernier» qui incluent notamment «304 matchs de Ligue 1 Uber Eats, dont les 10 meilleures affiches, et 304 matchs de Ligue 2 BKT, par saison, pour les trois saisons à venir (2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024)», précise un communiqué de la LFP.

«Le lot 3 comprenant 76 matchs de Ligue 1 Uber Eats dont notamment 28 affiches de choix 1 reste exploité par le Groupe CANAL+. Le lot 6 portant sur les droits du quasi-direct/VOD reste exploité par le groupe Free. Les deux meilleures affiches de la Ligue 2 BKT restent exploitées par le groupe beIN SPORTS.»