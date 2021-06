Euro 2020: Qui est Christian Eriksen, le joueur ayant perdu connaissance lors du match Danemark – Finlande?

Christian Eriksen est né le 14 février 1992 dans la petite ville de Middelfart, dans la région du Danemark du Sud. Fils de l’entraîneur de l’équipe de football locale, c’est naturellement très tôt qu’il est piqué par le virus du ballon rond, à l'âge de trois ans. Jusqu’à ses 12 ans, il fera toutes ses classes au sein du club local Middelfart G&BK, lequel évolue aujourd’hui en troisième division danoise. En 2004, Eriksen participe à l’incroyable saison de son club en moins de 12 ans en terminant invaincu du championnat de jeunes.

Son entraîneur de l’époque, Claus Hansen, disait à son sujet dans The Guardian en 2018 que «nous avons eu beaucoup de bons jeunes mais aucun n’égalait le niveau de Christian. C’était le meilleur dès le début mais il ne le disait jamais.»

En 2005, le jeune Christian part terminer sa formation dans le club huppé d’Odense. Là, il va encore faire parler de lui en raflant le trophée du meilleur joueur technique du championnat des moins de 16 ans danois dès sa première saison en 2005. En 2006 il remporte le championnat avec son équipe d’Odense. C’est tout naturellement qu’il tombe dans les radars des recruteurs étrangers. Également à cette époque, Christian Eriksen fait ses débuts internationaux avec les équipes juniors du Danemark. En 2008, il est élu meilleur joueur de moins de 17 ans par la Fédération danoise de football. Déjà à cette époque, on le compare aux frères Laudrup qui ont fait trembler les filets dans les années 90 en remportant contre toute attente l’Euro en 1992. Fin 2008 le FC Barcelone et Chelsea lui proposent un essai mais c’est finalement l’Ajax Amsterdam qui décroche le gros lot en le faisant signer en janvier 2009 pour environ un million d’euros.

Il termine sa formation avec les équipes de jeunes de l’Ajax Amsterdam et fait ses débuts professionnels le 17 janvier 2010 contre le NAC Breda en Eredvisie néerlandaise.

Christian Eriksen fait ses débuts avec l’équipe internationale du Danemark le 3 mars 2010 contre l’Autriche. En juin de la même année il participe à la coupe du monde mais ne passera pas le cap du premier tour.

Durant son passage à l’Ajax Amsterdam, le sportif se fait remarquer non seulement en championnat néerlandais, mais aussi en coupe d’Europe par ses passes notamment en 2011 en Europa League face aux belges d’Anderlecht où il se distingue en offrant deux passes décisives et en marquant un but. En mai 2011, Christian Eriksen est sacré champion des Pays-Bas et a largement contribué au sacre de son équipe. La même année, il est élu joueur danois de l’année.

En 2012, il participe à l’Euro 2012, mais ne passe pas la phase de groupes avec sa sélection. C’est en 2012 encore qu’Eriksen rencontre sa future femme Sabrina avec qui il a eu deux enfants. La même année, des rumeurs de transfert l’envoient au FC Barcelone, mais c’est finalement en Angleterre, à Tottenham, que le Danois signe en 2013.

Il y reste fidèle à sa réputation de passeur décisif et s’impose comme un joueur clé de son équipe. En 2019, il égale un record détenu par David Beckham en ayant délivré sur deux saisons consécutives plus de 10 passes décisives. La même année, il participe à la finale de la Ligue des Champions mais doit s’incliner contre Liverpool.

Durant l’été, son club de Tottenham réussi à le retenir malgré des sollicitations du Real Madrid. En janvier 2020, il s’envole vers l’Italie à l’Inter Milan. Peu utilisé durant l’année, on l’annonce sur le départ en décembre 2020 mais en janvier 2021 il marque le coup franc qui qualifie son club en demi-finale de coupe d’Italie face au grand rival du Milan AC. Christian Eriksen dès lors s’impose à l’Inter Milan et remporte le championnat d’Italie en mai dernier, le deuxième titre majeur de sa carrière.

Sélectionné pour l’Euro 2020, son accident cardiaque survenu lors du match Danemark – Finlande n’est pas sans nous rappeler les terribles drames survenus en 2003 avec le Camerounais Marc-Vivien Foé lors de la Coupe des Confédérations et le Hongrois Miklos Feher décédé en 2004 lors d’un match du championnat portugais d’une crise cardiaque après s’être vu infligé un carton jaune. Nous ne pouvons que souhaiter un prompt rétablissement à Christian Eriksen.