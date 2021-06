Euro: la Suisse s'impose face à la France

Les équipes de France et de Suisse ont dû se départager aux tirs au but, à l'issue desquels les Suisses l'ont emporté et les Bleus se sont vus éliminés ce lundi soir à Bucarest.

La France, championne du monde, a été éliminée dès les huitièmes de finale de l'Euro par la Suisse, qui affrontera vendredi l'Espagne en quart, au terme d'un match fou conclu aux tirs au but (3-3 a.p., 5-4 t.a.b.), lundi à Bucarest.

Kylian Mbappé a raté le dernier tir au but français, après un sans-faute suisse. Les champions du monde, menés à la pause après un but de Seferovic (15e), pensaient avoir renversé la situation en début de seconde période avec un arrêt de Hugo Lloris sur un penalty de Rodriguez (54e), puis un doublé de Benzema (57e et 59e) et une frappe splendide de Pogba (75e).

Mais Seferovic a lui aussi doublé la mise (81e) avant que Gavranovic n'égalise (90e). Le score n'a pas bougé pendant la prolongation.

Après avoir mené 3-1 jusqu'à dix minutes de la fin du temps réglementaire, les Bleus quittent donc l'Euro à l'issue de la première séance de tirs au but de ce tournoi et cette tentative de Mbappé stoppée par Yann Sommer.

L'équipe de France revivait pour la première fois ces minutes pénibles depuis la finale de la Coupe du monde 2006. La faute à une rencontre mal entamée et mal terminée.

Sixième meilleur buteur

Double buteur contre la Suisse ce lundi, Karim Benzema a atteint la barre des 31 réalisations sous le maillot de l'équipe de France, égalant Zinédine Zidane et dépassant Just Fontaine et Jean-Pierre Papin.

L'attaquant de 33 ans se place au sixième rang du classement des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus, à égalité avec son illustre aîné «Zizou», qui l'a entraîné encore cette saison au Real Madrid.

Rappelé à la surprise générale pour le Championnat d'Europe, l'avant-centre avait débloqué son compteur au match précédent contre le Portugal, en clôture de la phase de groupe, sur penalty puis sur une passe décisive de Paul Pogba.