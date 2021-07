L'UEFA invite Eriksen et ses «sauveurs» à la finale de l'Euro

L'instance dirigeante du football européen, l'UEFA, a invité le joueur danois Christian Eriksen et les secouristes qui ont contribué à lui sauver la vie après un arrêt cardiaque, survenu en plein match, à assister à la finale du Championnat d'Europe prévue dimanche dans le stade de Wembley, à Londres.

Christian Eriksen, 29 ans, joueur phare de la sélection danoise, a été réanimé sur le terrain devant des spectateurs et téléspectateurs médusés lors du premier match de son équipe dans la compétition, face à la Finlande.

En plus du joueur et de sa compagne, l'UEFA a indiqué avoir invité six secouristes à assister à la finale du tournoi. L'un d'entre eux, Peder Ersgaard, s'est dit dans la presse honoré d'avoir reçu une invitation VIP de la part du président de l'UEFA, Aleksander Ceferin.

On ne sait pas dans l'immédiat si Christian Eriksen, qui est rentré à son domicile, répondra favorablement à l'invitation. Son agent n'a pu être joint dans l'immédiat.

Dans un premier temps traumatisés par l'incident, les coéquipiers d'Eriksen ont porté le Danemark en demi-finales du tournoi. Ils affronteront l'Angleterre, mercredi à Wembley, pour une place en finale.