Le Bayern de Munich et le FC Cologne s’engagent pour aider les victimes des inondations

Le Bayern de Munich et le FC Cologne verseront 100.000 euros aux Allemands dont les habitations ont été touchées par les inondations, lesquelles ont déjà provoqué la mort d’au moins 133 personnes Outre-Rhin.

En raison des inondations meurtrières en Allemagne, le club de football du Bayern de Munich et celui de Cologne ont pris la décision de verser 100.000 euros aux personnes affectées par le sinistre, a annoncé le club bavarois sur son site à la veille d’un match amical entre les deux équipes.

100.000 Euro für Hochwasser-Opfer!



Der FC Bayern spendet gemeinsam mit seinem Partner Telekom und dem 1. FC Köln 100.000 Euro zugunsten der Opfer der Hochwasserkatastrophe in Deutschland.



🔗 https://t.co/Iv3A0CPNVk — FC Bayern München (@FCBayern) July 16, 2021

«Les dégâts causés par ces inondations sont colossaux. Le Bayern de Munich et le FC Cologne veulent porter assistance à ceux qui souffrent de ces énormes difficultés», a indiqué le directeur général du Bayern, Oliver Kahn.

Selon la légende allemande du ballon rond, son club poursuivra son aide aux sinistrés, le don actuel n’étant que la première étape de son programme d’assistance.

Au moins 133 morts en Allemagne

L’Allemagne a payé le plus lourd tribut de tous les pays européens touchés par les crues meurtrières des derniers jours, avec au moins 133 décès, selon un nouveau bilan de la police dévoilé ce samedi 17 juillet.

Des centaines de personnes sont toujours portées disparues dans les zones inondées, et le bilan des décès risque encore de s’alourdir. Les pompiers et la Protection civile, épaulés par l’armée qui emploie notamment des chars, mènent actuellement des travaux de déblaiement et de nettoyage des amas de débris boueux.

Un coût total des dégâts encore inconnu

Des experts interrogés par les médias européens indiquent qu’il est encore trop tôt pour tenter d’évaluer le coût total des destructions subies par l’Allemagne, car il faut attendre que le niveau d’eau diminue pour découvrir l’ensemble des dégâts.

À titre de comparaison, les inondations qui ont touché en août 2002 plusieurs pays d’Europe centrale (Allemagne, République Tchèque, Slovaquie, Autriche, Hongrie) et fait plus d’une centaine de morts, ont causé plus de 20 milliards d’euros de dégâts au total.