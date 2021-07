Un exemplaire des premières règles écrites du football adjugé à plus de 65.000 euros

Un très rare exemplaire des premières règles écrites du football, établies par le club anglais de Sheffield en 1858, a été vendu mardi aux enchères pour 56.700 livres (plus de 65.500 euros) à Londres, a annoncé la maison de ventes Sotheby's.

Ce montant se situe dans la fourchette d'estimation, entre 50.000 et 70.000 livres sterling. Il s'agit de l'un des deux seuls exemplaires connus de la première édition du règlement du football, sur lequel s'est développé le football moderne. Il a été imprimé par le club de Sheffield, fondé en 1857 et considéré comme le plus vieux club de football au monde, a souligné Sotheby's.

Les 16 pages du fascicule, en bon état et retrouvé dans un album de l'époque victorienne rassemblant des souvenirs de Sheffield, offrent une première version codifiée de la discipline sportive.

Elles mentionnent aussi l'évolution des règles, avec des annotations manuscrites ou un addenda imprimé soulignant l'interdiction de «taper» ou «pousser» le ballon avec la main, ce qui était auparavant autorisé.

«Le club a joué un rôle crucial dans le développement du jeu moderne: le coup franc indirect, le corner et la barre transversale sont des innovations du jeu de Sheffield», lequel fut aussi «la première expression de la culture footballistique moderne».

Le fascicule comporte la signature au crayon de William Baker, l'un des meilleurs joueurs du club de Sheffield et membre de son comité, qui avait approuvé le brouillon final des règles le 21 octobre 1858. Elles avaient ensuite été imprimées l'année suivante et distribuées à tous les membres du club, a précisé la maison de ventes.

Le seul autre exemplaire connu faisait partie des archives du club, qui ont été vendues en juillet 2011 pour 881.000 livres sterling (1,02 million d'euros).