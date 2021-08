Japon: la flamme paralympique s'allume

Les Jeux paralympiques (24 août-5 septembre) se dérouleront sans spectateurs à Tokyo et sa grande banlieue, avec quelques exceptions pour des compétitions organisées dans des départements plus excentrés, selon la chaîne de télévision japonaise NTV.

Une décision officielle devrait être prise lundi lors d'une réunion de toutes les parties impliquées dans l'organisation de l'événement, selon la même source.

Dimanche, les Jeux olympiques de Tokyo se sont achevés alors que le public avait été banni de presque toutes les compétitions.

Les organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques ont recensé à ce jour plus de 510 cas de Covid-19 depuis le 1er juillet au Japon parmi des personnes impliquées dans ces événements, sur plusieurs dizaines de milliers de personnes accréditées. Les organisateurs ont nié tout lien entre la tenue des JO et la flambée du Covid-19 à Tokyo.