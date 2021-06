Euro: la Suède durcit les restrictions anti-Covid après deux cas dans l'équipe

"Puisqu'il s'agit désormais de deux joueurs testés positifs, l'équipe médicale et la direction de la sélection se sont réunis mardi soir pour discuter de différentes mesures afin de limiter le risque de contagion", a indiqué la fédération suédoise dans un communiqué.

Une série de mesures ont été mises en place, notamment des tests rapides quotidiens et un nombre renforcé de tests PCR, des réunions en intérieur en plus petits groupes et dans des espaces plus grands.

Privée de Zlatan Ibrahimovic, l'équipe entame l'Euro avec le spectre de la contagion, à moins d'une semaine de son entrée en lice.

Testé positif en premier, Dejan Kulusevski est officiellement forfait au moins pour le premier match contre l'Espagne prévu lundi, et Mattias Svanberg devrait suivre une fois son infection confirmée.

Le sélectionneur Janne Andersson a indiqué espérer un retour de Kulusevski dans le groupe pour la deuxième rencontre, le 18 juin contre la Slovaquie.

Selon les règles officielles, si une équipe est partiellement placée en quarantaine ou à l'isolement, le match se jouera comme prévu si celle-ci "dispose d'au moins treize joueurs, y compris un gardien".

L'UEFA peut aussi reprogrammer le match "dans les 48 heures", quitte à le faire dans un autre site.