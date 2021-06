Les Bleus, champions du monde en titre, à la conquête d'un nouveau sacre

L’équipe de France, championne du monde en titre, s’apprête à s’engager dans une nouvelle aventure à l’occasion du championnat d’Europe de football (Euro 2020), avec l’ambition de rééditer les exploits de 2000 et de 1984.

Avec une équipe jeune mais solide aussi bien en défense qu'en attaque, Didier Deschamps, l’un des rares entraîneurs ayant remporté la coupe du monde en tant que joueur et entraîneur, voit grand pour cette grand-messe du football européen, qui débutera ce vendredi et se disputera, pour la première fois, dans 11 villes européennes, dans un contexte aussi particulier que contraignant, celui de la pandémie du Covid-19.

Quelques jours avant le début de cet Euro atypique, les Tricolores ont d’emblée annoncé la couleur et affiché leur intention d’aller au bout de cette compétition, notamment lors de leurs deux derniers matchs amicaux disputés le 2 juin face au Pays de Galles et le 8 juin contre la Bulgarie, durant lesquels ils se sont imposés avec maestria et sur un score sans appel de 3-0 dans chacune des deux rencontres.

La France, double championne du monde, se lance aussi dans cette compétition avec le moral au top, notamment suite au retour en sélection de l’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, après près de six ans d’absence.

Le retour de Benzema, dont l’absence de l’équipe de France depuis 2015 soulevait nombre d’interrogations aussi bien dans l’Hexagone qu’ailleurs, apportera à coup sûr un nouveau souffle à l’attaque française, comme en témoignent ses performances avec les Merengue cette saison.

L’avant-centre français a signé une saison remarquable avec le Real Madrid avec 23 buts et 9 passes décisives, une performance qui dépasse de loin celle de la majorité des attaquants européens engagés dans la compétition.

Son retour a été unanimement salué par la presse sportive, ses co-équipiers, les responsables du foot français et les supporters des Bleus.

Pour la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, Benzema "va beaucoup" apporter à l’équipe de France.

"Cela fait dix ans qu'il est au haut niveau à Madrid, il a l'expérience et le talent, je suis sûr que l'adaptation sera très rapide", a déclaré le jeune attaquant en réaction à ce retour.

"Je suis certain qu'il sera heureux de retrouver ses partenaires et aura à cœur d'aider l'équipe de France à atteindre ses objectifs, comme il l'a toujours fait lorsqu'il a été appelé", a déclaré de son côté le président de la FFF, Noël Le Graët.

L’équipe de France entrera en compétition le 15 juin face aux Allemands à l’Allianz Arena, à Munich. Les deux équipes se connaissent très bien et la rencontre promet d’être des plus explosives. Les Français enchaîneront leur aventure européenne contre la Hongrie le 19 juin au Ferenc-Puskás Arena, à Budapest, avant de rencontrer le Portugal, champion d'Europe en titre, conduit par le vétéran Cristiano Ronaldo, le 23 juin à Budapest, une des affiches les plus attendues de cette phase de groupes de l'Euro.

Mais si la France, de l’avis des observateurs, dispose de la meilleure équipe au monde et en Europe, ce qui en fait l’un des principaux prétendants au titre européen, la prudence reste de mise chez Didier Deschamps.

"Je ne peux pas dire le contraire", avait déclaré le sélectionneur français récemment. "À partir de ce postulat-là, ça ne va pas se faire en claquant des doigts", a-t-il dit.

"La qualité elle y est, le talent il y est, mais il faudra d'autres ingrédients aussi", a-t-il affirmé, ajoutant que "l'ambiance générale extérieure est plutôt positive ou ultra positive".

Mais puisqu'être positif ne suffit pas à lui seul pour trôner au sommet du football européen, les Français seront appelés à donner le meilleur d’eux-mêmes sur la pelouse pour le plaisir de millions de Français, désireux de renouer avec la joie après plusieurs mois de contraintes liées à la pandémie.