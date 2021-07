Euro: l'Angleterre surclasse l'Ukraine 4-0 et rejoint le Danemark en demi-finale

L'Angleterre a très nettement dominé l'Ukraine 4 à 0 samedi soir au Stadio Olimpico de Rome et s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro contre le Danemark, mercredi prochain au stade de Wembley à Londres.

Le capitaine Harry Kane a ouvert le score dès la 4e minute, puis les hommes de Gareth Southgate ont inscrit trois nouveaux buts, tous de la tête, par Harry Maguire (46e), Kane pour un doublé (50e) et Jordan Henderson (63e) six minutes après son entrée en jeu. C'est la troisième fois de son histoire que l'Angleterre, jamais titrée à l'Euro, jouera une demi-finale de Championnat d'Europe (après 1968 et 1996).