Grande conférence de presse de Vladimir Poutine - 2020

Le Président Poutine a donné sa 16e grande conférence de presse annuelle le 17 décembre 2020. Face à la pandémie de Covid-19, l’événement est passé au format virtuel, incluant cette année des questions-réponses avec la population.

La conférence a duré 4 heures et 29 minutes, ce qui est proche du record battu en 2008 (4h40). Le Président a répondu à 60 questions.

Vladimir Poutine organise des grandes conférences de presse une fois par an depuis 2001. Elles sont diffusées par les chaînes de télévision fédérales et traduites en anglais, français et allemand.