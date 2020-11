Controverse autour de la loi «Sécurité globale»

S'exprimant ce samedi sur Europe 1, Arnaud Montebourg a vivement critiqué la loi Sécurité globale, dont le controversé article 24 a été adopté le 20 novembre par l'Assemblée nationale. En qualifiant la loi de «dangereuse» et «anticonstitutionnelle», il a préconisé l’augmentation des effectifs et l’allocation de plus de moyens à la police.