Retour d'Alexeï Navalny en Russie

Alexeï Navalny est rentré le 17 janvier en Russie d’Allemagne, où il a été soigné pendant cinq mois après son empoisonnement présumé. Dès son arrivée, il a été interpellé à l’aéroport et placé en détention pour 30 jours, soit jusqu'au 15 février. Le service pénitentiaire (FSIN) lui reproche notamment d'avoir violé les conditions d'un contrôle judiciaire.

En 2014 Alexeï Navalny et son frère ont été reconnus coupables d'escroquerie aux dépens de la société française Yves Rocher. Le blogueur a été condamné à trois ans et demi de prison avec sursis. Il devait par ailleurs se faire enregistrer par le FSIN tous les deux mois jusqu'au 29 décembre 2020. Pour avoir violé cette condition six fois, le 29 décembre Alexeï Navalny a été mis sur la liste fédérale des personnes recherchées.