Les enfants d’Alep, témoins des horreurs

Le soleil brille à Alep et les rues sont pleines d'enfants: il fait tout simplement plus chaud dehors que dans les maisons détruites. D'autant plus que les écoles ne fonctionnent toujours pas. Ces enfants de la guerre ont tous grandi trop vite et ils sont nombreux à raconter avec un sérieux qui n'est pas propre à leur âge ce qu'ils ont dû vivre ces derniers temps et de quoi ils rêvent depuis que leur ville est libérée.

Suivez Sputnik sur Instagram pour ne jamais manquer les meilleurs photos et vidéos sélectionnées par la rédaction. Il suffit de cliquer sur le lien, puis sur « S'abonner ».