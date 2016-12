La Russie célèbre la journée de l’aviation à long rayon d’action

L'Aviation à long rayon d'action est dotée de bombardiers lance-missiles stratégiques Tu-160 et Tu-95MS, de bombardiers Tu-22M3, d'avions-ravitailleurs Iliouchine Il-67(M), d'avions spéciaux Antonov An-30B, d'avions de transport An-12 et An-26, ainsi que d'hélicoptères Mi-8 et Mi-26.

