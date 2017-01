Huit années de présidence Obama

Qu'a-t-il accompli durant ces huit années? Homme le plus populaire sur Twitter en 2007, il a obtenu le prix Nobel en 2009. Il ne faut pas oublier qu'il a laché 26 171 bombes au total et a laissé doubler la dette souveraine du pays. Vraiment un mandat mémorable.



